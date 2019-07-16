Россия готова начать поставки вакцины от лихорадки Эболы в ДР Конго

"Этот вопрос [поставки вакцины в ДРК] в настоящий момент прорабатывается. В настоящее время вспышка лихорадки Эбола происходит в ДР Конго. В настоящий момент это единственная страна, которая нуждается в подобной вакцине, и этот вопрос прорабатывается", - сказал Максютов, отказавшись сообщить подробности переговорного процесса.

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Вакцина от лихорадки Эбола, разработанная новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", может начать поставляться в Демократическую Республику Конго (ДРК), где в результате вспышки лихорадки погибли около 1700 человек. В настоящий момент по данному вопросу ведутся переговоры, сообщил ТАСС генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

В конце июня делегация, в состав, который входили специалисты "Вектора", посетила Киншасу, где было проведено совещание по использованию в Демократической Республике Конго вакцин против Эболы. На этой встрече представителям африканской страны была представлена вакцина, а также предложена помощь по ликвидации вспышки лихорадки. После этого на полях международного конгресса Urban Health Московского урбанистического форума руководитель Роспотребнадзора Анна Попова встретилась с президентом нидерландского отделения организации "Врачи без границ" Марит ван Лент, с которой обсуждался вопрос использования вакцины для вакцинации учёных и врачей, работающих в очаге инфекции.

Вакцина, считающаяся самой безопасной в мире, была разработана и зарегистрирована специалистами "Вектора". Вакцина входит в официальный перечень лекарственных препаратов, которые разрешено использовать в РФ для обеспечения специфического иммунитета для профилактики болезней вызванным вирусом Эбола. Данная вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, эффективностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки.

Эпидемия болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Эта вспышка Эболы в ДРК стала уже десятой. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения о вызвавших подозрения заболеваниях и смертельных случаях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.