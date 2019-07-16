Суд отказал в иске пассажиру загоревшегося рейса при посадке Москва - Сочи

СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Нагатинский районный суд города Москвы полностью отказал в иске одному из пассажиров рейса Москва - Сочи авиакомпании Utair, самолет который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в реку и загорелся. Об этом ТАСС сообщил представитель истцов, управляющий партнер организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин.

Иск от пассажира рейса Москва - Сочи был подан в конце мая 2019 в Нагатинский суд Москвы. Мужчина просил взыскать с авиакомпании около 2,8 млн рублей: 340 тыс. рублей в качестве компенсации за причиненный вред здоровью, 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 30 тыс. рублей за испорченные вещи. На заседании 19 июня представитель авиакомпании Utair попросил суд отклонить иск, сказав, что клиенту достаточно перечисленных 100 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Суд дал сторонам время на сбор доказательств, отложив слушания до 16 июля.

"В иске полностью отказали. При том, что даже прокурор поддержал частично исковые требования. В ближайшие дни будет подана апелляция на решение, так как оно грубо нарушает законные права гражданина", - сказал Лухин.

Еще трое пассажиров рейса Москва - Сочи подали иск в Истринский суд Московской области. Люди просили взыскать в общей сложности 10 млн рублей за моральный вред. На заседании 19 июня суд взыскал в пользу одного из истцов 786 тыс. рублей

В ночь на 1 сентября 2018 года самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший рейсом Москва - Сочи, выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы. Погиб сотрудник аэропорта, который помогал эвакуировать людей - у него случился сердечный приступ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").