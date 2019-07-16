{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Суд по делу об убийстве Андрея Карлова

Турецкий суд назначил следующее слушание по делу об убийстве Карлова на 6 сентября

Судья принял решение оставить девятерых обвиняемых под стражей

АНКАРА, 16 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступления назначил следующее слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова на 6 сентября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На эту тему

Судья Хикмет Эрдоган выслушал просьбы подсудимых и их адвокатов изменить меру пресечения или освободить девятерых обвиняемых, однако принял решение оставить их под стражей.

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января. Прокуратура Анкары в конце ноября 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 28 подозреваемых, среди которых главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную против отношений Турции и России".

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

Теги
ТурцияКарлов, Андрей ГеннадьевичСуд по делу об убийстве Андрея Карлова
Медведев: архитекторы городов должны обладать мощным даром предвидения
Кроме того, премьер-министр поручил министрам проработать возможность усиления роли архитекторов в формировании городских пространств
Читать полностью