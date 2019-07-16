Турецкий суд назначил следующее слушание по делу об убийстве Карлова на 6 сентября

АНКАРА, 16 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Второй суд Анкары по особо тяжким преступления назначил следующее слушание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова на 6 сентября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья Хикмет Эрдоган выслушал просьбы подсудимых и их адвокатов изменить меру пресечения или освободить девятерых обвиняемых, однако принял решение оставить их под стражей.

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января. Прокуратура Анкары в конце ноября 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 28 подозреваемых, среди которых главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (ФЕТО) Фетхуллах Гюлен. Бывший госслужащий Шахин Согют в свою очередь якобы лично отдал распоряжение непосредственному исполнителю убить российского дипломата.

В числе предъявленных прокуратурой обвинений - нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как "провокационную акцию, направленную против отношений Турции и России".

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.