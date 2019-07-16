Концепцию благоустройства Приоратского парка в Гатчине планируется подготовить к ноябрю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют до конца октября 2019 года разработать концепцию комплексного благоустройства Приоратского парка у дворца Павла I в Гатчине, сообщил ТАСС председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский.

"В настоящее время создан проектный офис из представителей комитета по культуре, пользователя - дирекции по сохранению объектов, администрации Гатчинского района и нескольких компаний, которые профессионально занимаются ландшафтным дизайном. Этот проектный офис сейчас разрабатывает концепцию, - сказал он. - После рассмотрения этой концепции мы будем объявлять конкурс на проектирование. На разработку концепции мы поставили срок - примерно конец октября. Уже в новый бюджет мы будем закладывать деньги на рабочее проектирование, а потом на проведение реставрационных работ".

Чайковский отметил, что при разработке концепции планируется учесть пожелания жителей Гатчины, ее вынесут на общественное обсуждение. "Мы должны понять, что мы хотим в этом парке сделать, потому что есть некие желания жителей города Гатчина, они хотели бы там иметь городской парк с прогулочными дорожками, с какими-то малыми архитектурными формами, с возможностью загорать, отдыхать, может быть, даже купаться - хотя сейчас в этих водоемах это запрещено - велодорожки, беговые дорожки, какие-то развлечения для детей", - пояснил он.

По словам председателя комитета, область получила парк в собственность из федеральной несколько месяцев назад. "Мы приступаем к его - в первую очередь сохранению - как объекта культурного наследия федерального значения, а во вторую очередь - к современному приспособлению. Он не будет закрыт, мы его не огородим решеткой, просто ограничим въезд, потому что сейчас там бесконтрольно ездят машины", - отметил Чайковский.

Один из участников разработки концепции - шведская компания CastorX Capital (среди проектов которой реставрация одной из резиденций шведской королевской семьи) сообщила во вторник, что в парке планируется оборудовать амфитеатр, летний кинотеатр, плавучие концертные сцены, арт-объекты. Ожидается, что документ будет предполагать создание 16-километрового веломаршрута разного уровня сложности.

История Приоратского дворца и парка связана с личностью императора Павла I. Приняв на себя функции главы Мальтийского ордена, он пожаловал эту резиденцию Ордену святого Иоанна Иерусалимского, но по назначению здание никогда не использовалось и до 1917 года являлось запасным дворцом камерного характера. Приоратский парк был разбит конце ХVIII века в пейзажном стиле вокруг Черного озера, законченный вид он приобрел в конце XIX века в годы правления Александра III, избравшего Гатчину своей основной резиденцией.