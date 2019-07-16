Журналистов якутского телеканала задержали при попытке взять комментарий у мэра Вилюйска

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Съемочную группу якутского телеканала доставили в райотдел МВД после жалобы мэра города Вилюйск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканской полиции.

"В дежурную часть отдела МВД России по Вилюйскому району поступило заявление от главы администрации города Вилюйск с просьбой провести проверку в отношении двух неизвестных лиц, которые без его разрешения на съемку и отказ от интервью провели видеосъемку в администрации города. Данное заявление было принято и зарегистрировано в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона "О полиции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что молодые люди, осуществившие видеосъемку, были "приглашены в отдел для дачи объяснений". Полицейским они сообщили, что являются сотрудниками новостного телеканала "Якутия 24". Журналисты объяснили ситуацию, после чего их отпустили, добавили в УМВД.

Представитель телеканала "Якутия 24" подтвердил, что инцидент произошел с корреспондентом и оператором новостной службы при попытке взять комментарий у мэра о ситуации в дорожной и социальной сферах.

"По заявлению мэра наших сотрудников доставили в отделение МВД для дачи объяснений. Мы надеемся от чиновника получить ответы на вопросы о "коммуналке", дорогах и социальной сфере", - сказал собеседник агентства.