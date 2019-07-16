Москалькова рассказала о деле против сотрудников СБУ, подозреваемых в избиении россиянина

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Украине в отношении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые подозреваются в избиении при задержании российского гражданина. Об этом заявила во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

"Я обратилась к Людмиле Леонтьевне, что один из граждан РФ был подвергнут избиению при задержании сотрудниками СБУ. Людмила Леонтьевна заявила об этом нарушении прав гражданина России и попросила следственные органы возбудить уголовное дело. Несмотря на то, что следственные органы отказали первоначально в возбуждении уголовного дела, Людмила Леонтьевна обратилась в суд, и суд принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СБУ, допустивших грубое нарушение прав человека, насилие, и сегодня это уголовное дело будет расследоваться", - сказала Москалькова.

По ее словам, это очень важный шаг и, "может быть, даже знак перезагрузки отношений к праву, закону и справедливости в новой Украине".