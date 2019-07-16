Москалькова обратится во ФСИН, чтобы независимых врачей допустили к удерживаемым украинцам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится к руководству Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), чтобы независимые врачи были допущены к удерживаемым в РФ украинцам.

"Мы рассмотрели более десятка отдельных дел, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке, и я намерена обратится к руководству ФСИН с просьбой допустить независимых врачей [к украинцам], чтобы устранить сомнения между разными медицинскими заключениями о состоянии их здоровья", - сообщила она после встречи в Москве с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

В этой связи Москалькова напомнила про дело Павла Гриба, которому российские врачи не рекомендовали делать операцию, так как она может ему навредить, а украинские врачи не согласились с этим.

"Таких случаев, которые требуют взаимной помощи, у нас несколько", - отметила российский омбудсмен.

Людмила Денисова в свою очередь поблагодарила российскую коллегу за эту инициативу.

"Это важно, чтобы поддержать этих граждан Украины, которые находятся в непростых условиях в местах лишения свободы, - сказала она. - Поэтому я поддерживаю то, что вы сказали по поводу медицинской помощи. Мы с вами договорились сегодня и расширили количество дел, по которым есть возможность обеспечения медицинской помощи, в частности с помощью независимых врачей".

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова также отметила роль Москальковой в вопросе оказания помощи раненым украинским морякам, находящимся в СИЗО "Лефортово". "Вы активно поддерживали <...> наших раненых моряков, - сказала она. - Большое спасибо от родных. Я очень надеюсь, что скоро вопрос об освобождении будет решен, и это будет прогресс в отношениях между Россией и Украиной".

Российский омбудсмен потвердила, что обращалась к начальнику СИЗО "Лефортово" с тем, чтобы раненых моряков обследовали в гражданских медицинских учреждениях. "Это было сделано. В отношении одного из них была установлена необходимость проведения операции, - рассказал она. - Такая операция была успешно проведена. Лечение было предоставлено в полном объеме".

Вопрос о возможности допустить независимых врачей к находящимся на территории России гражданам Украины, состояние здоровья которых вызывает обеспокоенность, был поднят Людмилой Денисовой на первой встрече с Татьяной Москальковой, которая состоялась в понедельник в Киеве.