В Минске согласовали проект обращения глав государств СНГ в связи с 75-летием Победы

МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Экспертная группа согласовала проект обращения глав государств СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, размещенном во вторник на его сайте по итогам двухдневного заседания экспертов.

"Эксперты рассмотрели поступившие к документам замечания и большинством голосов согласовали проекты обращения и соответствующего решения Совета глав государств СНГ", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Исполкому СНГ предложено направить материалы заседания в страны Содружества для внутригосударственного согласования доработанных проектов документов, после чего внести их в установленном порядке на рассмотрение очередного заседания Совета глав государств СНГ.

В проекте обращения, которое планируется принять на саммите СНГ осенью в Ашхабаде, говорится, что победа в Великой Отечественной войне символизирует "несокрушимую силу патриотизма, мужества, стойкости, духовного величия и дружбы во имя защиты Отечества и избавления человечества от "коричневой чумы". В документе подчеркивается решающий вклад народов стран Содружества в достижение полной и окончательной победы над фашизмом. В обращении также высоко оценивается участие антигитлеровской коалиции и сил Сопротивления в победе над нацизмом.

Кроме того, в проекте обращения осуждаются любые попытки "фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран Содружества в победе над фашизмом, а также содержится призыв к мировому сообществу решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма".