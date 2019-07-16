В Севастополе первая многодетная семья получила земельный участок

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Первая многодетная семья получила бесплатный земельный участок в Севастополе, сообщила во вторник пресс-служба правительства города.

"Впервые в Севастополе многодетная семья бесплатно получила земельный участок. Департаментом [по имущественным и земельным отношениям] сформировано 12 земельных участков для предоставления многодетным семьям, репрессированным гражданам, а также отдельным категориям граждан, пострадавших в результате катастроф на Чернобыльской АЭС и других радиационных ядерных испытаний под индивидуальное строительство", - говорится в сообщении.

На учете в департаменте стоят 50 многодетных семей и один человек - из числа депортированных. Формирование участков продолжается, земля будет выдаваться в порядке очереди.

Как пояснили ТАСС в департаменте, закон, по которому многодетные семьи могут получить бесплатные участки, существует давно. Но в Севастополе, который только в 2014 году воссоединился с РФ, не была оформлена процедура для выделения земли на таких условиях. Это потребовало большой работы: нужно было внести изменения в законодательство, разработать несколько нормативных актов и регламент госуслуги, найти и особым образом оформить участки.

Таким образом, добавил собеседник агентства, распоряжение о выделении первого участка подписали только 3 июля 2019 года. Первой семьей, получившей землю, стали жители Севастополя с четырьмя детьми.