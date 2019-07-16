Ковров и Муром получат 30 млн рублей на ликвидацию последствий взрывов газа в жилых домах

ТАСС, 16 июля. Власти Владимирской области выделили из областного бюджета дотации в размере более 30 млн рублей Мурому и Коврову. Средства пойдут на ликвидацию последствий взрывов бытового газа в многоквартирных домах, которые произошли в июне, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Согласно постановлению губернатора Владимира Сипягина, округ Муром получит 28 млн 406 тыс. рублей, город Ковров - 2 млн 670 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, дотации позволят "сбалансированность бюджеты" двух муниципалитетов. Средства направят на проведение геотехнического мониторинга зданий, восстановительные работы и выплату компенсаций собственникам.

2 июня в Муроме произошел хлопок газа в одной из квартир на третьем этаже жилого дома. В результате пострадали три человека, повреждения получили пять квартир. Очередной хлопок газа произошел в Коврове 29 июня. В результате инцидента 11 человек получили травмы, один погиб, пострадали шесть квартир.