Финалист конкурса "Лидеры России" назначена замминистра курортов Краснодарского края

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Финалист конкурса "Лидеры России", экс-руководитель рекламного агентства Анжелика Куминова назначена заместителем министра курортов Краснодарского края, распоряжение о назначении на должность Куминовой подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. Об этом во вторник сообщается на сайте краевой администрации.

"Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей". Его задача - создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса - выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

"Финалист конкурса "Лидеры России" стала заместителем министра курортов Краснодарского края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Куминова будет курировать направления экономики и активных видов туризма, информационного сопровождения и неналоговых платежей. До назначения, Куминова управляла рекламным агентством, реализовала ряд проектов в российских компаниях в области обучения, развития, коммерческой и логистической деятельности.

"В 2019 она приняла участие во всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". Ее личный социальный проект был посвящен привлечению малого и среднего бизнеса к общественной деятельности. В частности, на уровне конкретной помощи госучреждениям", - добавили в пресс-службе.