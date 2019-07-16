Аэропорт Петербурга перевел слив стоков с реки Новая на водоканал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково переключил стоки из реки Новая, где наблюдалось загрязнение воды, на систему канализации "Водоканала Санкт-Петербурга". Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) Денис Павшинский.

"Управляющая компания аэропорта Пулково ВВСС 15 июля в соответствии с планом завершила работы по переключению выпусков поверхностных сточных вод из канала Новый в систему ГУП "Водоканала Санкт-Петербурга". Факт переключения стоков был зафиксирован 16 июля 2019 года комиссией в составе представителей комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, Росприроднадзора, Невско-Ладожского бассейнового водного управления и общественных организаций", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что благодаря этому экологи и заинтересованные ведомства смогут отследить, улучшилась ли экологическая ситуация в реке Новая без стоков аэропорта. "Решение о переключении поверхностных сточных вод из канала Новый в коллектор "Водоканала Санкт-Петербурга" было согласовано ВВСС с правительством Санкт-Петербурга с целью обеспечения условий для проведения комплексной экспертизы водного объекта", - отметил Павшинский.

Весной 2018 года в реке Новая отмечалось изменение в цвете воды - она приобрела сине-зеленый оттенок, жители ближайших районов жаловались на резкий запах. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу установил, что нормативы вредных веществ в водах реки превышены в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз. Ведомство обвинило в загрязнении реки аэропорт Пулково, который сливал стоки после обработки самолетов противообледенительными реагентами в реку.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от деятельности аэропорта в 162 млн рублей и подал иск в арбитражный суд с требованием взыскать эти средства с управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы". Представители компании отмечали, что вина оператора аэропорта пока не доказана, Пулково является не единственным предприятием, которое сбрасывало стоки в Новую, а также отмечали, что воды реки могут нести также продукты разложения свалки.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды, по нему обвинения предъявили бывшему генеральному директору ВВСС Владимиру Якушеву.