В ООН сообщили, что около 1,7 млн человек заразились ВИЧ-инфекцией в 2018 году

ЖЕНЕВА, 16 июля. /ТАСС/. Около 1,7 млн человек заразились в мире ВИЧ-инфекцией в 2018 году, порядка 770 тыс. умерли от связанных со СПИД недугов. Эти данные приведены в опубликованном во вторник в Женеве докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).

Подчеркивается, что в 2018 году в мире насчитывалось, по оценкам, 37,9 млн ВИЧ-инфицированных людей.

"В целом, около 1,7 млн человек заразились ВИЧ впервые в 2018 году, что на 16 процентных пунктов (п.п.) меньше, чем в 2010 году", - указывают авторы исследования. Умерли от связанных со СПИД причин 770 тыс. человек - на 33 п.п. меньше, чем восемь лет назад. Как отмечают эксперты, снижение заболеваемости и смертности в мире стало возможно главным образом вследствие "постоянного прогресса в большинстве стран Восточной и Южной Африки". В частности, на юге этого континента за последние восемь лет число случаев заражения снизились на 40 п.п.

Вместе с тем в ЮНЭЙДС считают, что региону Восточной и Южной Африки "предстоит пройти еще большой путь" для того, чтобы победить ВИЧ/СПИД. Эксперты обращают внимание также на "тревожный рост" числа заразившихся в течение года в Восточной Европе и Центральной Азии - на 29 п.п., на Ближнем Востоке и в Северной Африке - на 10 п.п. и в Латинской Америке - на 7 п.п.

Как следует из доклада, в прошлом году объем средств, выделенных в мире на борьбу с ВИЧ/СПИД, впервые уменьшился почти на $1 млрд. Всего разными организациями и правительствами было направлено на эти цели $19 млрд. Это существенно меньше суммы, необходимой на 2020 год - $26,2 млрд. В этой связи ЮНЭЙДС обратилась к мировому сообществу с призывом расширить финансирование.

"Мы срочно нуждаемся в усилении политического лидерства в том, что касается борьбы, направленной на полную ликвидацию ВИЧ/ СПИД", - заявила в связи с публикацией доклада и.о. исполнительного директора ЮНЭЙДС Гунилла Карлссон.