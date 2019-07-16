В Совфеде просят МВД учесть мнение кинологов, готовя нормативные акты к закону о животных

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации (СФ) по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров призывает МВД максимально учесть предложения кинологических и зоозащитных организаций при подготовке нормативных актов к закону об ответственном обращении с животными, чтобы он эффективно работал. Об этом Майоров заявил во вторник на совещании СФ.

"Еще одно важное направление - нормативные правовые акты по обращению с собаками, подготовка которых находится в компетенции МВД, а также по использованию животных в культурно-зрелищных целях, в зоосадах, цирках, дельфинариях. Всем участникам процесса подготовки таких актов необходимо особенно внимательно прислушаться к предложениям соответствующих общественных организаций, как кинологических, так и зоозащитных, чтобы максимально учесть все возможные предложения и выработать в кратчайшие сроки приемлемые, рабочие инструменты реализации федерального закона", - сказал Майоров на совещании, посвященном разработке нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона об ответственном обращении с животными.

Он напомнил, что этот закон вступил в силу 27 декабря 2018 года и отметил, что практическая реализация его положений предполагает принятие целого ряда нормативных правовых актов. "Из них - разработка девяти актов закреплена за Минприроды России, по два акта - за МВД России и Минкультуры России и один акт - за Минсельхозом России. Итого - 14 актов. Из них к настоящему времени принято три постановления правительства РФ, подготовленных Минприроды России, и один приказ МВД России, хотя срок подготовки необходимой нормативной документации к Федеральному закону был определен, и это - второй квартал этого года", - сообщил сенатор.

По его словам, отсутствие необходимых подзаконных актов препятствует полноценной реализации норм закона. "Озабоченность данным вопросом, находящимся на парламентском контроле Федерального собрания, высказывают и наши коллеги из Государственной думы. Тем более, что поступают многочисленные предложения для учета в нормативной документации от общественных организаций, главным образом от кинологов", - сказал Майоров.

Он отметил, что при Минприроды создана специальная рабочая группа по работе над нормативными правовыми актами и проведена большая работа. "Пять проектов постановлений уже внесены в правительство РФ, подготовлен проект приказа Минприроды России, но результатом будет, конечно, окончательное принятие всех подзаконных актов", - резюмировал парламентарий.