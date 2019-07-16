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Парламентарии Кубани займутся сохранением зеленых зон в регионе

Глава кубанского парламента поручил поставить все зеленые зоны на кадастровый учет

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края планируют сохранить зеленые зоны в регионе и поставить их на кадастровый учет, сообщила во вторник пресс-служба краевого парламента.

В настоящее время не все зеленые зоны поставлены на кадастровый учет, а в отдельных муниципалитетах не налажена работа с компенсационным озеленением.

"Зеленые зоны - это один из показателей, по которому люди оценивают комфорт, удобство проживания. На ближайшую перспективу программа минимум - это сохранить имеющиеся, программа максимум - приумножить зеленые зоны. Состояние, в котором находится реализация нашего закона, оптимизма не вселяет", - цитирует пресс-служба спикера заксобрания Кубани Юрия Бурлачко.

Глава кубанского парламента дал поручение профильному комитету разработать вопросник по данной проблематике, который будут использовать депутаты в ходе работы в своих территориях.

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