Курскому аэропорту планируют присвоить имя советского авиаконструктора Гуревича

КУРСК, 16 июля. /ТАСС/. Жители Курской области завершили голосование по выбору имени для аэропорта региона. Большинство проголосовали за присвоение имени уроженца области, советского авиаконструктора Михаила Гуревича, сообщил во вторник врио губернатора региона Роман Старовойт на совещании по вопросам комплексного развития транспортной инфраструктуры.

"Мы открыли ресурс информационный по аналогии с "Активным гражданином" в Москве. Одно из первых голосований мы запустили о том, как бы куряне хотели назвать свой аэропорт. Выбрали имя Гуревича", - сказал Старовойт.

На голосовании также предлагали имена других известных уроженцев Курской губернии и области - композитора Георгия Свиридова, художника Александра Дейнека, писателя Аркадия Гайдара, астронома-любителя Федора Семенова, а также геоботаника Василия Алехина, Никиты Хрущева, скульптора Вячеслава Клыкова и актера Михаила Щепкина.

Гуревич родился в 1893 году в селе Рубанщина. Он стал одним из самых выдающихся авиаконструкторов 20-го века, являлся соруководителем и главным конструктором Опытного конструкторского бюро им. А. И. Микояна, вместе с Артемом Микояном создал истребитель МиГ-1.

Международный аэропорт Курска - авиатранспортный узел совместного базирования средств гражданской и военной авиации. Пропускная способность составляет 120 человек в час. По данным авиаперевозчика, в 2018 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 5% по сравнению с 2017 годом, достигнув отметки в 32 тыс. человек. После завершения строительства нового аэровокзального комплекса и увеличения количества рейсов планируется, что пассажиропоток возрастет до 100 тыс. человек в год.