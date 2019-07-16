Помощник президента России Андрей Фурсенко отмечает 70-летие

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Помощник президента России Андрей Фурсенко, выстроивший в России одну из эффективных систем поддержки научных исследований, отмечает 17 июля 70-летний юбилей. В 2004-2012 годах он был главным вдохновителем идеи появления Единого госэкзамена (ЕГЭ), с самого начала выступал за реформу Российской академии наук. Действия Фурсенко неоднократно вызывали яростные споры в научно-образовательном сообществе, но его сторонники и оппоненты сходятся в одном: идеи Фурсенко лежали в основе всех важных изменений российского научного ландшафта.

"Тектонические сдвиги в российской науке в последние годы связаны во многом именно с ним. Поэтому имя Андрея Александровича [Фурсенко] знает в России, наверное, каждый человек, причастный к научной деятельности", - сказал ТАСС профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов.

Андрей Фурсенко родился в 17 июля 1949 года в Ленинграде в семье историка-американиста, академика Академии наук СССР, члена президиума Российской академии наук Александра Фурсенко. Получил образование в Ленинградском политехническом институте им. М. И. Калинина, защитил диссертацию кандидата, а затем доктора физико-математических наук. Трудился в Физико-техническом институте (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе АН СССР, где прошел путь от стажера-исследователя до заместителя директора по научной работе. Занимался вопросами математического моделирования, связанными с газодинамикой, физикой плазмы, ударно-волновыми процессами, вел общественную работу.

Но не научная, а административная работа принесла ему широкую известность. В правительствах Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова, Владимира Путина и Дмитрия Медведева Андрей Фурсенко занимал пост министра образования и науки РФ.

Он продолжил внедрение в практику общеобразовательной школы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), разработку новых стандартов школьного образования, проведение мер по присоединению РФ к Болонской декларации, в частности перевод российских вузов на двухуровневую систему подготовки - бакалавриат и магистратуру. Выступал против преподавания в российских школах основ православной культуры.

Фурсенко и наука

Оганов назвал экс-министра "человеком с живым умом, мыслящим глубоко и очень нестандартно". "Я привык, что очень многие проблемы в мире решаются в лоб. А Фурсенко мыслит гораздо более парадоксально, не линейно, и это приносит более серьезные результаты", - отметил ученый.

По его словам, он познакомился с Фурсенко несколько лет назад на Всемирном экономическом форуме в китайском Даляне. "На этом форуме была дискуссия с нашим участием. Лично наблюдал, как модератор дискуссии, главный редактор одного из ведущих мировых научных журналов, поклонился Фурсенко чуть ли не до земли за те результаты, которые были достигнуты в ходе реформы российской науки", - сказал Оганов.

Он считает, что реформа науки в стране позволила российским ученым значительно улучшить свои позиции в мире. "Все было сделано "по-фурсенковски" - не заливанием деньгами, а нестандартными ходами, которые и дали положительный результат. Стиль решения проблем у Фурсенко тихий, не громкий, не декларативный и очень нестандартный. Все эти ходы мы видим. Это и создание программы мегагрантов, появление Российского научного фонда и многое другое", - сказал профессора Сколтеха.

Фурсенко и журналисты

Представители СМИ, работающие с Андреем Фурсенко, называют его человеком энциклопедических знаний, с прекрасным чувством юмора и глубоким уважением к журналистскому труду.

"Министр считал важным разговаривать с журналистами, даже если они задают неудобные вопросы. Это не могло не импонировать. Внедрение ЕГЭ в России, Болонский процесс, общественный статус и доходы учителей, реформа РАН - беседы с Андреем Фурсенко являют как раз тот случай, когда после выхода интервью снова и снова мыслями возвращаешься к сказанному и продолжаешь диалог", - сказала руководитель редакции гуманитарной и социальной информации ТАСС Екатерина Ефимова, слова которой приводятся на сайте, посвященном юбилею Андрея Фурсенко.

Фурсенко и коллеги

По словам начальника аппарата губернатора Санкт-Петербурга Ирины Ган, работавшей много лет помощником министра в Минобрнауки, Андрей Фурсенко обладает стратегическим видением, умеет в работе ставить цели и последовательно их добиваться.

"Он умеет формировать вокруг себя команду единомышленников. Выстраивать доверительные, демократичные отношения с сотрудниками. Он ценит и умеет слушать чужое мнение. Всегда ведет открытый, уважительный диалог. Тонко, чутко, внимательно относится к людям. Обладает прекрасным чувством юмора и невероятным обаянием", - сказала она ТАСС.

С 2012 года Андрей Фурсенко перешел на работу в администрацию президента РФ, где занял пост помощника главы государства. Курирует вопросы научных фондов и грантов для ученых. Является председателем попечительского совета Российского научного фонда, входит в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, в попечительский совет Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Сколково"), наблюдательный совет Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", попечительский совет фонда "Русский мир".