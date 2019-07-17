Всех детей выписали из больницы после массового заболевания в лагере "Юнга" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы всех детей, госпитализированных из летнего лагеря "Юнга" в Приморье после массового заболевания, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Владивостока.

"Всех детей выписали из больницы. Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование, и по результатам стало ясно, что были нарушены санитарные нормы и технологический процесс приготовления пищи", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы городской администрации по итогам совещания, которое состоялось утром в среду.

По его словам, Роспотребнадзор передал в суд заключение по итогам расследования и рекомендацию о приостановлении работы лагеря. Сейчас в "Юнге" остаются 16 детей из Сахалинской области, которых не успели забрать домой из-за удаленности региона, но в ближайшее время родители заберут их из учреждения. Ранее сообщалось, что лагерь закрылся на карантин в конце прошлой недели.

О вспышке кишечной инфекции в "Юнге" 12 июля сообщил ТАСС представитель департамента здравоохранения Приморского края. Точного диагноза врачи не называли, предварительно было установлено, что это кишечная инфекция.

Представитель городской администрации сообщил ТАСС в понедельник, что всего были госпитализированы 25 детей. Троих из них забрали домой родители, в больнице оставались 22 ребенка. Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.