"Ъ": россияне готовы переплачивать за натуральные продукты

ТАСС, 17 июля. Продажи продуктов, на этикетках которых говорится об их натуральности, растут опережающими темпами для их категорий. Об этом говорится в исследовании Nielsen, которое есть в распоряжении газеты "Коммерсантъ". Оно охватывает продажи каш, готовых завтраков, йогуртов, соков и чипсов в крупнейших сетях за год, окончившийся апрелем 2019 года.

Согласно исследованию, каши, на которых присутствуют указания натуральности, росли на 29% в натуральном выражении и на 23% в денежном. Среди йогуртов наиболее растущими оказались продукты с жирностью от 5%, продажи которых выросли на 32% в штуках и 37% в деньгах. Продажи фруктовых соков с обозначениями натуральности увеличились на 22% и 19% соответственно. Кроме того, почти вдвое выросли продажи чипсов с меньшим содержанием жиров - на 79% в натуральном и 93% в денежном выражении.

Судя по такой динамике, тренд на здоровый образ жизни только усилится, считает директор по работе с клиентами "Nielsen Россия" Ольга Дашкевич. По ее словам, потребитель готов покупать натуральные товары даже по более высоким ценам. Для сравнения: термостатный йогурт Danone "Активиа" в "Азбуке вкуса" доступен по 54 рубля за упаковку 170 г. Обычный йогурт этой марки стоит 34,6 рубля за 150 г. Чипсы PepsiCo Lay's "из печи", на упаковке которых заявлено на 50% меньше жира, продаются по 83 рубля за 85 г. Стандартная линейка Lay's в пачке 80 г стоит 54,6 рубля.

Владелец агентства Kaufman Станислав Кауфман подтверждает, что обозначения натуральности действительно выступают дополнительным стимулом для потребителей. Российские производители сегодня могут относительно свободно наносить такие определения на этикетки, так как жестких требований по этому поводу в законодательстве нет, добавляет он. В связи с этим тренд на подобные продукты в России может закончиться очень быстро, поскольку обозначения натуральности в конечном итоге появятся почти на всех продуктах, и это перестанет быть преимуществом, предупреждает Кауфман.