Суд в Волгограде отправил на пересмотр дело пластического хирурга, осужденного на три года

ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Президиум Волгоградского областного суда в среду отменил приговор пластическому хирургу, выходцу из Франции и гражданину РФ Марсело Нтире, признанному ранее районным судом виновным в смерти пациентки и осужденному на три года колонии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе облостного суда, дело отправлено на новое рассмотрение.

Осенью 2016 года после операции, которую проводил Нтире, умерла 23-летняя женщина. 21 июня прошлого года Центральный районный суд Волгограда признал его виновным по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и приговорил хирурга к трем годам колонии общего режима.

"Защита Нтире обратилась в Верховный суд РФ с кассацией на приговор и на апелляцию, которая признала его законным. Кассация была направлена в президиум облсуда, который сегодня отменил ранее назначенный приговор и избрал Нтире меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело направлено в суд на новое рассмотрение", - сказал ТАСС представитель облсуда.

По данным следствия, в октябре 2016 года в ООО "Клиника медицинской косметологии "Изабелла", которую основал кандидат медицинских наук Нтире, обратилась женщина с просьбой сделать ей пластическую операцию. 16 ноября Нтире, зная, что у пациентки имеются противопоказания к проведению хирургического вмешательства, не обеспечил присутствие в операционной врача анестезиолога-реаниматолога и начал операцию. Врач ввел в организм женщины медицинские препараты для местной анестезии, после этого у нее развился анафилактический шок, от которого она скончалась на операционном столе.