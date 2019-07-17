Нижний Новгород признан самым безопасным городом России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Нижний Новгород лидирует среди российских городов по уровню безопасности в 2019 году, занимая 51-е место из 331. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного сервисом Numbeo, который специализируется на сборе статистической информации о городах и странах.

В качестве основных индикаторов комфортного проживания в городах специалисты рассматривали два основных показателя - уровень безопасности и индекс преступности. Всего в список вошел 331 город, из которых пять российских. Так, помимо Нижнего Новгорода, Санкт-Петербург оказался на 134-й позиции, Москва заняла 144-ю строчку, Екатеринбург - 201-ю, а Новосибирск расположился на 208-м месте.

Самым безопасным для проживания городом, согласно данным сервиса, признана столица Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби с индексом безопасности 89,3 балла. За ней следуют крупнейший город Катара Доха (88,3), столица одноименной франкоязычной провинции Квебек (85,2), главный город Тайваня Тайбэй (85,03) и Мюнхен (83,5). В десятку лучших попали также города западной Европы (Цюрих и Берн), Гонконг и турецкий Эскишехир. Среди европейских городов высокую оценку получили хорватский порт Риека (80,9), второй по численности город Эстонии Тарту (80,5), Клуж-Напока в Румынии (79,9), а также столица Хорватии Загреб (79,2).

Замыкают список города Южной Америки и Африки. В частности, самые низкие показатели отмечены у столицы Венесуэлы - Каракаса, городов ЮАР Питермарицбурга и Претории, главного города Папуа-Новой Гвинеи Порта-Морсби, а также второго по величине города Гондураса Сан-Педро-Сулы.

Независимый сайт numbeo.com, публикующий статистические данные, главным образом, о стоимости жизни, потребительских ценах, качестве медицинского обслуживания, а также предполагаемом уровне преступности в различных странах, зарегистрирован в Сербии. Он был запущен в апреле 2009 года, и в настоящее время сотрудничает со многими иностранными изданиями, включая британскую вещательную корпорацию Би-би-си, американскую газету "Нью-Йорк таймс" и китайское издание "Чайна дейли".