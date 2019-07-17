Рапота предложил исключить из категории иностранцев в РФ белорусов, в Белоруссии - россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота предложил внести изменения в законодательства РФ и Белоруссии, чтобы жители двух стран не признавались на территории Союзного государства иностранными гражданами.

По его словам, Россия и Белоруссия не убрали из своих отношений понятие "свой-чужой", что негативно влияет на результаты интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

"Естественно, мы думаем, что же делать. Первое, что приходит в голову, - у нас должно быть принято или в законодательстве, или [разработан] международный акт, который бы исключал из категории "иностранец" в РФ белорусов, а в Белоруссии - россиян. И предприятия России и Белоруссии не должны входить в категории иностранных, нам важно с вами определиться, что это нужно сделать," - сказал Рапота в среду во время выступления на форуме регионов России и Белоруссии, который проходит в Санкт-Петербурге.

Форум регионов России и Белоруссии проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания. Нынешний форум является шестым по счету. В 2014 году российские сенаторы выступили с инициативой об учреждении диалоговой площадки для содействия расширению прямых контактов между регионами, бизнесменами и организациями двух стран, а также выработки рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного развития экономик Белоруссии и России.