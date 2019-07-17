Во Вьетнаме заявили о необходимости создания собственной альтернативы Facebook

ХАНОЙ, 17 июля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вьетнаму необходимо подумать о создании собственных социальной сети и поисковика, которые станут альтернативой Facebook и Google. Такое мнение высказал министр информации и коммуникаций страны Нгуен Мань Хунг на состоявшей в начале этой недели в Ханое конференции, посвященной развитию местной IT-отрасли.

Как отметил глава Минсвязи Вьетнама, мир сегодня нуждается в новом подходе к существованию социальных сетей, при котором пользователи получают возможность использовать все преимущества, которые дают соцсети и поисковые системы. Интересы пользователей должны быть полностью защищены, а сами они должны иметь право участвовать в создании правил пользования этими платформами, полагает Нгуен Мань Хунг. "Пришло время нам задуматься о создании новой социальной сети и новой, более человечной поисковой системы, которые будут больше фокусироваться на людях и приносить им больше пользы", - считает вьетнамский министр.

Очевидно, что чем-то заменить вьетнамцам Facebook будет делом не из легких. В последнее десятилетие социальные сети прочно вошли в жизнь вьетнамского общества, и теперь страна занимает лидирующие позиции в мире по степени вовлеченности в них своих граждан. Вьетнамцы стали не только наиболее активными пользователями "Фейсбука" в регионе Юго-Восточной Азии, но и вышли по этому показателю на седьмое место в общемировом зачете. Количество созданных вьетнамскими пользователями аккаунтов в Facebook уже превышает 65 млн. Таким образом, сейчас две третьих всего 96-млн населения Вьетнама являются частью самого масштабного сетевого сообщества в мире.

Специалисты констатируют, что общение в Facebook превратилось во Вьетнаме в самый популярный вид коммуникации местных граждан друг с другом. Более того, эта соцсеть стала наиболее распространенным способом приобретения товаров и услуг внутри страны - на онлайн-магазины на ее страницах приходится половина всех покупок, осуществляемых во вьетнамском сегменте интернета.

В настоящее время Вьетнам также занимает 4-е место в мире по показателю использования соцсетей в качестве способа получения информации. Свыше 48% местных жителей считают социальные сети основным источником новостей в стране и за ее пределами и ежедневно минимум один раз обращаются к ним за информационной подпиткой.