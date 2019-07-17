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Осужденный за шпионаж в пользу России сотрудник Минобороны Эстонии проиграл иск

Заключенный требовал перевода в тюрьму открытого типа

ТАЛЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Суд в Эстонии не удовлетворил иск осужденного за государственную измену и шпионаж в пользу РФ Хермана Симма к бывшему министру юстиции Урмасу Рейнсалу, в котором он требовал перевести его в тюрьму открытого типа. Об этом сообщил в среду портал ERR.

Согласно его информации, Тартуская тюрьма, в которой содержится Симм, в январе разрешила заключенному отбывать оставшийся срок до 18 марта 2021 года в тюрьме открытого типа, однако министр юстиции это решение отменил, указав, что совершенное Симмом преступление является слишком серьезным. Заключенный пытался обжаловать это решение в суде, однако жалоба была отклонена.

25 февраля 2009 года Харьюский окружной суд признал бывшего гендиректора департамента полиции, экс-главу отдела безопасности Министерства обороны Хермана Симма виновным в государственной измене и передаче секретной информации и приговорил к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Суд лишил Симма всех государственных наград, а также обязал компенсировать ущерб Министерству обороны в размере 20 млн 155 тысяч эстонских крон (около €1,3 млн.).

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