Путин поздравил российскую сборную по синхронному плаванию с победой на чемпионате мира

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил российскую сборную команду России по синхронному плаванию с победой на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в Кванджу. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Вы проявили силу воли и характер, настоящую командную сплоченность. Безукоризненно, ярко исполнили сложнейшую техническую программу, взяли верх над именитыми соперницами. Этим победным выступлением оправдали надежды тренеров, многочисленных болельщиков и поклонников вашего спортивного таланта", - отметил президент.

Во вторник российские синхронистки Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина и Полина Комар одержали победу в технической программе в групповых упражнениях на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Всего сборная России по синхронному плаванию одержала четыре победы из четырех возможных.