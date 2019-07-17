Забытый в мурманском летнем лагере мальчик останется там на третью смену

МУРМАНСК, 17 июля. /ТАСС/. Мальчик из поселка Верхнетуломский Мурманской области, забытый в летнем лагере в Краснодарском крае, останется там на третью смену. Как сообщили ТАСС в среду в областном Минобрнауки, на это согласилась мать ребенка.

По предварительным данным, 7-летнего мальчика после окончания смены не отправили домой, поскольку он не вышел из доставлявшего детей на вокзал автобуса. При этом остальные дети и сопровождающие уехали.

"Ребенок останется на третью смену в лагере, это еще около 20 дней, семья дала на это согласие", - сказали в минобрнауки.

В министерстве добавили, что по происшествию начата проверка, министерство ведет ее совместно с подрядной организацией, которая занимается летним отдыхом детей. Там также добавили, что путевку в лагерь семье выделили бесплатно как находящейся в трудной жизненной ситуации. "И отдых, и дорога оплачиваются из бюджета", - сказали в ведомстве, отметив, что это первый подобный случай для региона.

Проверку по сообщению о забытом ребенке начала и региональная прокуратура. "Прокуратурой Мурманской области организовано проведение проверки соблюдения законодательства при организации летнего отдыха и оздоровления детей. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, проверена деятельность должностных лиц и образовательной организации, заключивших договор оказания услуг отдыха и оздоровления детей в детском лагере, и органов управления образованием, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей", - сообщает ведомство.