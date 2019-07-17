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Северный Кавказ

Власти ингушской Назрани обеспечат все малоимущие семьи цифровыми приставками для ТВ

Четвертый этап перехода с аналогового телевещания на цифровое начнется 14 октября в 21 регионе страны

МАГАС, 17 июля. /ТАСС/. Мэрия Назрани обеспечит цифровыми приставками 600 малоимущих семей города. Для некоторых семей приобретут и телевизоры, сообщил ТАСС мэр города Алихан Тумгоев.

"Главы административных округов предоставили мне списки всех малоимущих, которым необходимы цифровые приставки. Был проведен обход каждого дома. Приставками будут обеспечены 600 семей, проживающих в нашем городе", - сказал Тумгоев.

По его словам, в городе есть семьи, которые не могут позволить себе покупку телевизора. "Таким семьям мы приобретем вместе с приставкой и телевизор", - добавил мэр.

Ранее Минкомсвязь РФ обновила график перехода с аналогового телевещания на цифровое, согласно которому четвертый этап начнется 14 октября в 21 регионе страны, в том числе в Ингушетии. Согласно предыдущей версии графика, переход должен был пройти в три этапа - 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

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