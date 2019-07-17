Путин и Лукашенко посетят главный собор и несколько скитов Валаамского монастыря

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду посетят главный храм Валаамского монастыря и несколько скитов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они прибудут на Валаам - неформальная поездка, день неформального общения", - подчеркнул представитель Кремля. "На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов и музей Валаама, то есть программа достаточно насыщенная", - добавил он.

По словам Пескова, вечером президенты вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг примут участие в официальных мероприятиях, в частности, в форуме регионов России и Белоруссии.