Дума приняла законопроект о праве полиции объявлять официальные предостережения гражданам

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который наделяет полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Документ внесла группа депутатов в главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В частности, полицейским предлагается дать право "объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, отнесенных законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения".

Как пояснил ранее ТАСС один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета по безопасности Александр Хинштейн, сотрудники МВД, как и органы прокуратуры и ФСБ, по закону отвечают в том числе за профилактику нарушений и "уполномочены на осуществление профилактического воздействия на граждан в форме объявления официального предостережения". При этом в законе о полиции соответствующие полномочия не прописаны.

Парламентарий уточнил, что за невыполнение этих предостережений может наступить ответственность. По его словам, "задача - не допустить совершения преступлений", поэтому если предостережение позволило предотвратить правонарушение, то "задача выполнена", а если оно было совершено, "то человек будет привлекаться к ответственности, но не за неисполнение предостережения, а за противоправные действия".

"Классический пример - компания молодых людей, которые распивают во дворе своего дома горячительные и не очень напитки и поют песни под гитару", - рассказал на заседании Хинштейн.

"Пока они не совершили преступления, никого не ограбили и не избили. Но неизбежен, увы, тот момент, когда это, к сожалению, произойдет, - утверждал он. - Поэтому участковый делает им официальное предостережение".

В свою очередь Пискарев подтвердил, что предостережение - "профилактическая мера, направленная на то, чтобы предотвратить нарушение закона". Многие потенциальные правонарушители не пошли бы на преступление, если бы их вовремя предупредили, считает он. Предупреждение, вынесенное полицией, по словам депутата, "это гуманная мера воздействия, которая позволит остановить человека за шаг до того, как он совершит непоправимое".