На Украине продолжаются захваты храмов канонической церкви

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Насильственные захваты храмов и перерегистрации общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) продолжаются и после президентских выборов, однако их количество сокращается, сказал журналистам в среду заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Процесс попытки захвата церквей продолжается, попытки незаконной перерегистрации канонических приходов в качестве приходов ПЦУ происходят, вот особенно на Волыни, недавно 19 религиозных общин таким образом были администрацией насильственно перерегистрированы, как якобы относящиеся к Православной церкви Украины, хотя их прихожане и настоятели на это согласия не давали", - сказал он.

По словам Балашова, сокращение количества захватов связано с проигрышем на президентских выборах предыдущего главы государства Петра Порошенко. "Очевидно, что присоединение приходов к новосозданной церкви происходило под мощным политическим давлением, были подключены все силы государственно-административного аппарата и спецслужб Украины для того, чтобы генерировать хорошую динамику и статистику по этому вопросу. Потому что продвижение в обществе благотворной ценности томоса было ключевым пунктом предвыборной программы Петра Алексеевича Порошенко. Как мы знаем, избранная стратегия не принесла ему электорального успеха. И вот как только прошли выборы, вся динамика мгновенно сдулась", - подчеркнул заместитель председателя Синодального отдела.

Он отметил, что наблюдается тенденция возвращения священнослужителей и прихожан в лоно канонической церкви. "Теперь начинается наконец даже громкий процесс обратного возвращения. Вот недавно в Киевской области в Барышевском районе Успенская церковь села Морозовка развернулась в каноническую церковь, из которой она вышла на этой волне. Ее настоятель и прихожане принесли покаяние, что они под таким давлением на это решились и снова вернулись", - добавил Балашов.

В свою очередь, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе выразил надежду, что новое политическое руководство откажется от давления на верующих и церковь. "Надеемся, что новая администрация Украины, я имею в виду президентскую администрацию, или, как теперь говорят, офис президента, они будут следовать стандартам в области религиозной свободы и откажутся от попыток ограничивать право на проведение религиозных шествий, как это пыталась делать предыдущая президентская власть. За годы правления президента Порошенко ситуация с религиозной свободой ухудшилась в разы, и сейчас наступает время вернуться в демократическое русло уважения свободы религиозного выбора и ее реализации в публичном пространстве", - сказал он.

Церковный раскол на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Патриарх Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал самое активное участие в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, получив в ПЦУ лишь звание почетного патриарха и пост главы Киевской епархии, стал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания. Он также заявил о восстановлении деятельности Киевского патриархата, хотя после создания ПЦУ он должен был быть распущен. ПЦУ 24 июня провела Синод, на котором приняла решение о потере Филаретом "канонических прав и обязанностей, связанных с управлением Киевской епархией". 2 июля стало известно, что УПЦ КП обратилась в суд с просьбой отменить решение Министерства культуры Украины об отмене регистрации устава церкви.