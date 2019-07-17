Морозов: лекарство, в котором отказали жительнице Ульяновска, включат в перечень льготных

ТАСС, 17 июля. Жизненно важное лекарство, в котором ранее было отказано жительнице Ульяновска Рамиле Волгиной, будет включено в список льготных, об этом сообщил на своей странице в Facebook глава региона Серегей Морозов.

Ранее местные СМИ сообщали, что в июле прошлого года жительнице Ульяновска поставили онкологический диагноз и назначили препарат, однако региональный Минздрав отказал в его выписке. Женщина обратилась в суд, который признал требования Волгиной законными и принял решение в ее пользу. Однако ведомство вместо выдачи лекарств предложило женщине ездить за 30 км в дневной стационар на лечение, а затем возвращаться обратно.

"Неповоротливость бюрократической машины часто приводит к абсурду, который откровенно возмущает. Лично вмешался в ситуацию, которая произошла с Рамилей Волгиной из Ульяновска. Минздрав отказал девушке в жизненно важном препарате из-за того, что его нет в региональном перечне. С Рамилей сейчас находимся на связи. Лекарство будет включено в региональный перечень льготных препаратов, над этим уже работает областная формулярная комиссия", - написал Морозов.

В сообщении уточняется, что глава региона также поручил ведомству найти необходимые средства на дальнейшую закупку препаратов. Получать Волгина их будет в поликлинике по месту жительства.

"Ситуацию держу на личном контроле. Договорились с Рамилей, что встретимся лично и еще раз обсудим ситуацию", - добавил Морозов.