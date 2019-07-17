Около 150 млн рублей выделят семьям Чувашии по программе регионального маткапитала

ЧЕБОКСАРЫ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Чувашии направят на выплату республиканского материнского капитала 146,8 млн рублей в 2019 году, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства.

"В 2019 году на выплату республиканского материнского капитала предусмотрено направить 146,8 млн рублей. Размер капитала составляет 100 тыс. рублей, средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком", - сказал собеседник агентства.

С начала 2019 года средствами маткапитала на общую сумму более 64,2 млн рублей распорядились почти 1 тыс. семей республики. "Большая часть обладателей капитала (64,9%) направляют деньги на улучшение жилищных условий, остальные - на образование детей", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, выделение маткапитала является частью регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящего в состав нацпроекта "Демография". Реализация проекта позволяет предоставить финансовую поддержку ежегодно около 15 тыс. семьям и создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.