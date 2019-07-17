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Власти кировского Яранска извинились перед жителями, получившими письма о своей смерти

Глава Яранского городского поселения Николай Зыков уточнил, что инцидент произошел из-за технического сбоя базы данных

КИРОВ, 17 июля. /ТАСС/. Администрация города Яранска Кировской области принесла извинения жителям, которым из-за технического сбоя прислали уведомления о том, что они считаются умершими, а их имущество переходит в собственность городского поселения, сообщил в среду ТАСС глава Яранского городского поселения Николай Зыков.

"Произошел сбой базы данных, 25 писем были отправлены лицам, которые не должны были их получать. В уведомлениях было написано, что собственникам или наследникам земельных участков необходимо обратиться в администрацию для подтверждения права собственности. Ошибку мы признали, перед людьми извинились, сразу же отправили опровержение со словами извинений, объехали лично людей, и с теми, кто к нам приходил, разговаривали. Вопрос урегулировали", - сказал Зыков.

Он отметил, что граждане отнеслись к произошедшему с пониманием, конфликт полностью улажен.

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