Единороссы просят Чайку проверить задержание матери, купившей лекарства для ребенка

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой разобраться в ситуации с матерью тяжелобольного ребенка Еленой Боголюбовой, которая была задержана по подозрению в контрабанде психотропных веществ при получении медикаментов на почте. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Полученный на почте Боголюбовой препарат в России не зарегистрирован, что существенно осложняет ситуацию с незамедлительной помощью ребенку. Но это не может быть основанием для лишения его этой помощи и тем более ареста матери", - приводит пресс-служба слова Старшинова.

Старшинов отметил, что, когда речь идет о здоровье и жизни ребенка, "необходимо делать все, чтобы оказать помощь, а не голословно обвинять человека в контрабанде".

"Необходимо обеспечить правовую защиту таким пациентам и их родным, которые ищут возможности для лечения", - подчеркнул Старшинов.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в одном из отделений почты в Москве была задержана женщина, которая получила посылку с запрещенным в России лекарственным препаратом от судорог для своего сына. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что материалы дела после задержания женщины находятся в Федеральной таможенной службе.