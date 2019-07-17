На Валааме в особо охраняемой зоне вырубят 3,7 га деревьев для оздоровления леса

ПЕТРОЗАВОДСК. 17 июля, /ТАСС/. Сортавальское лесничество в целях оздоровления лесов на острове Валаам назначило сплошную санитарную рубку на площади 3,7 га. Работы в лесах проводятся в рамках решения рабочей группы по улучшению состояния леса на острове, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Карелии.

"В 2019 году лесничество увеличило площадь лесопатологического обследования до 24,7 га. В результате на площади 3,69 га была назначена сплошная санитарная рубка, на остальной территории проходит уборка неликвидной древесины", - говорится в сообщении.

Рабочая группа по сохранению и улучшению санитарного состояния лесов Валаама была создана в 2017 года, в нее вошли представители Рослесхоза, Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, Рослесзащиты, Минприроды Карелии, а также Валаамского монастыря. За три года специалисты Сортавальского лесничества обследовали более 52 га леса. В 2017 и 2018 годах на лесной территории проводились выборочные санитарные вырубки. В 2019 году в связи с большим возрастом некоторых деревьев, лесничество прибегло к сплошной рубке.

"К сожалению, не все участки леса мы можем сохранить. Возраст некоторых деревьев достигает 180 лет. Если мы не проведем рубки на некоторых участках, это может привести к снижению устойчивости насаждений к ветровой нагрузке, возникновению очагов вредных организмов и болезней леса", - сказал министр природных ресурсов Карелии Алексей Щепин.

В ведомстве отметили, что очищенные участки будут восстанавливаться. Так, весной 2019 года совместно с монахами Валаамского монастыря представители лесничества высадили сосны и ели на площади 2,6 га.

Лесам острова Валаам присвоена категория особо охраняемой территории. В 2017 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал власти Карелии и Валаамского монастыря сохранить местные леса, ситуацию с которыми усугубила заброшенность острова, заболачиваемость почв и разрушение осушительных каналов, проведенных здесь еще в XVIII-XIX веках. Через год правительство региона совместно с Рослесхозом и представителями монастыря заявило о планах очистить и восстановить лес на Валааме к 2022 году.