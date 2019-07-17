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Путин наградил вдову Солженицына Орденом Святой великомученицы Екатерины

Президент также наградил Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Дагестана Владимира Васильева

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Святой великомученицы Екатерины вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить Наталию Дмитриевну Солженицыну - президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына", - говорится в тексте указа.

Наталии Солженицыной 22 июля исполнится 80 лет.

Кроме того, глава государства наградил Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Дагестана Владимира Васильева "за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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