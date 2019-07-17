В Татарстане исключили версию, что госпитализированные в Крыму дети заболели до поездки

КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Дети из Татарстана, госпитализированные во время отдыха в лагере "Лучистый" в Крыму, не могли заразиться инфекцией перед поездкой, они заболели в лагере. Об этом в среду журналистам сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что дети якобы могли приехать в Крым уже с инфекцией

"Для нас принципиально важно определить причину, потому что кто-то начинает говорить, что дети приехали уже с таким-то вирусом. 100%, наши коллеги из министерства здравоохранения, подтверждают, что такого быть не может, потому что это уже был девятый день смены и инкубационный период. Если бы эта кишечная инфекция приехала из Татарстана, то [она проявилась бы] уже в течение ближайших двух дней после того, как они приехали. Это абсолютно точно инфекция, которую ребята получили непосредственно в лагере", - сказал Фаттахов.

Он отметил, что власти Татарстана ожидают официального ответа крымского Роспотребнадзора о причинах отравления. Ранее Фаттахов сообщил, что сейчас в медучреждении находятся 51 ребенок и пять вожатых, приехавшие из республики.

Следователи Главного следственного управления СК России по Крыму возбудили уголовные дела после отравления детей и вожатых в лагере. В Министерстве по делам молодежи Татарстана сообщили, что версия о наличии ротавирусной инфекции в лагере исключена, предположительно, пострадавшие отравились салатом.

Детский лагерь "Лучистый" находится на западном побережье Крыма в 8 км от Евпатории в поселке Заозерное.