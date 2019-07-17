МФЮА не прошел аккредитационную экспертизу по нескольким направлениям подготовки

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский финансово-юридический университет (МФЮА) не прошел аккредитационную экспертизу по нескольким направлениям образовательных программ. Об этом сообщается в среду на сайте Рособрнадзора.

Несоответствия в содержании и качестве ФГОС были выявлены у программ бакалавриата "Математика и механика", "Прикладная математика", "Документоведение и архивоведение", "История и археология", у программ среднего профессионального образования "Документационное обеспечение управления и архивоведение", "История и археология" и у программ аспирантуры "Математика и механика" и "Образование и педагогические науки".

Согласно заключению экспертов по результатам аккредитационной экспертизы, университетом не были представлены в полном объеме документы по направлениям подготовки "Образование и науки", "Математика и механика", "Прикладная математика", "Документоведение и архивоведение", "Документационное обеспечение управления и архивоведение".

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.