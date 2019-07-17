В работе Snapchat произошел сбой

ТАСС, 17 июля. Сбой в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat наблюдается в ночь на четверг в ряде стран, в том числе в России. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Snapchat с 16:34 [среды] по времени Восточного побережья США (23:34 мск)", - говорится в сообщении.

Чаще всего о сбоях в работе приложения сообщают пользователи в США, Великобритании, Франции, Германии и Норвегии. С проблемами также столкнулись в других европейских странах, а также в Индии, Мексике и Австралии. В России на работу сервиса жалуются жители Москвы.

По данным Downdetector, большая часть пользователей не может отправлять сообщения (примерно 72%), еще около 26% жалуются на то, что не могут получать сообщения или обновить приложение, а еще 1% не может снимать фото и видео с помощью Snapchat.