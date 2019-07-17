Госдума обсудит материальные льготы для ветеранов - ополченцев Дагестана

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков в 1999 году. В числе рекомендованных к принятию поправок - установление для них ежемесячных выплат и материальных льгот.

Согласно документу, разработанному депутатом-единороссом Умаханом Умахановым, к ветеранам боевых действий приравниваются "лица, принимавшие <...> участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций".

Поправки к принятию

Принятый 11 июля в первом чтении законопроект предусматривал, что ветеранам (дагестанским ополченцам - прим. ТАСС) будут предоставлены лишь нематериальные права - например, преимущество при приеме в жилищные и гаражные кооперативы. Затем фракция "Единая Россия" выступила с инициативой предоставить им и материальные льготы, в первую очередь ежемесячные выплаты. Профильный думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил данную поправку и рекомендовал ее к принятию во втором чтении.

"Мы переносим [эту категорию] в другой раздел закона ("О ветеранах" - прим. ТАСС) и приравниваем к участникам боевых действий <...> Им будет установлена ежемесячная денежная выплата и ряд льгот, которые положены данной категории: льготы по ЖКХ и прочее. Все льготы для участников боевых действий будут им положены", - пояснил ТАСС один из авторов поправки, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Другая поправка, которую инициировали глава профильного комитета Ярослав Нилов и сам Умаханов, дает право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы ополченцам, получившим ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана. "Это прибавка к пенсии, в том числе для такой категории, как инвалиды боевых действий, то есть, те граждане, кого власти привлекали в качестве ополченцев в те годы, и они получили травму, которая привела к инвалидности. Это отдельная категория людей, на самом деле это небольшое количество <...> Они смогут получить статус инвалидов боевых действий с соответствующими социальными последствиями, которые регулируются федеральным и региональным законодательством", - пояснил агентству Нилов.

В заключении правового управления уточняется, что редакция законопроекта ко второму чтению таким образом предусматривает "широкий перечень мер социальной поддержки", в том числе льготы по пенсионному обеспечению, компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 20 июня поручил приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, которые сражались с боевиками на Северном Кавказе. Во время программы ветераны дагестанского села Ботлих обратились к главе государства с жалобой, что у ополченцев, давших отпор боевикам, нет статуса участников боевых действий на Северном Кавказе.

В августе и сентябре 1999 года вооруженные бандформирования вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район республики. Тогда российским войскам в борьбе с боевиками помогли местные жители-ополченцы.