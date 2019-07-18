В Санья в рамках режима свободной навигации прибыла первая яхта из Гонконга

САНЬЯ /Китай/, 18 июля. /ТАСС/. Первая яхта в рамках режима свободной навигации между провинцией Хайнань, Гонконгом и Макао прибыла в курортный город Санья. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По ее данным, гонконгская яхта Du прибыла в порт Санья с семью путешественниками на борту. Представители таможни осмотрели судно и выдали его команде разрешение находиться в водах Хайнаня в течение 90 суток. На оформление всей процедуры ушло около 30 минут.

"Санья обладает прекрасным климатом, красивой природой. Здесь также очень чистое море и высокий уровень предоставляемых услуг, что делает плавания сюда особенно привлекательными", - заявил журналистам капитан яхты.

Как указывает издание, для удобства морских путешественников в 2017 году была учреждена компания Sanya Yacht Services, через которую владельцы судов смогут оформлять уплату таможенных пошлин. К настоящему времени компания выдала иностранным яхтам 15 таких обеспечений на общую сумму 150 млн юаней (около $21,8 млн). В этом году услугами Sanya Yacht Services воспользовались 7 судов с туристами.

В этом месяце власти провинции Хайнань приняли решение об открытии восьми пунктов для захода зарубежных яхт. Иностранные суда смогут посещать их до 15 января 2020 года.