Что готовят регионы Дальнего Востока гостям ВЭФ

ТАСС, 18 июля. Бурятия и Забайкальский край впервые примут участие в выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме. Регионы, недавно вошедшие в состав ДФО, познакомят гостей форума со своей историей и культурой, традициями тибетской медицины, продемонстрируют свой природный и промышленный потенциал - от нефрита до вертолетов.

Остальные регионы Дальневосточного федерального округа готовятся встречать гостей уже в пятый раз: так, Сахалинская область готовит павильон, напоминающий занесенного в Красную книгу кита, Камчатский край представит павильон в виде краба, Магаданская область покажет, как будет выглядеть в 2035 году, а Якутия организует розыгрыш алмазов.

Пятый Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего ВЭФ было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей, в работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 государств. Ежегодно в рамках форума проходит выставка "Улица Дальнего Востока", где регионы представляют достижения в социальной, экономической и культурной сферах. В прошлом году ее посетили 70 тыс. человек.

Знакомство с новичками

Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа в октябре прошлого года. Как сообщили ТАСС в правительстве Бурятии, главной гордостью павильона станут вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода Ка-226Т и Ми-171А2.

"Сам павильон Республики Бурятия на выставке "Улица Дальнего Востока" будет оформлен в бурятском национальном стиле с использованием образов озера Байкал. Мы презентуем изделия из нефрита, уникальные традиции тибетской медицины и практики врачевания, многогранную культуру, туристский и инвестиционный потенциал республики", - сказал заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.

Власти Забайкальского края организуют для посетителей павильона интерактивное путешествие по региону. С помощью виртуальных технологий гости смогут погрузиться на дно озера, заглянуть в тайгу, в степь, побывают в горнорудном карьере, на вершине горы Кодар. Край планирует познакомить участников форума не только с инвестиционными проектами, но и с культурой и историей живущих в регионе народов.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Минвостокразвития покажут экспозицию "Дальневосточная деревня". Здесь будут представлены проекты, реализованные на "дальневосточном гектаре", и продукция, произведенная на этих территориях. Кроме того, можно будет получить консультацию по программе, мерам поддержки для получателей "дальневосточного гектара". В вечернее время "деревня" организует показ фильмов из программы фестиваля уличного кино.

Паруса, бриллианты и лестница в небо

Сахалинская область в прошлом году заняла первое место за самый оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока", ее павильон представлял собой две набегающие друг на друга гигантские волны. В этом году одна из волн трансформируется в парусник, а под вторую волну будет "нырять" серый кит.

"Кит выбран неслучайно, популяция серых китов обитает в Охотском море на шельфе северо-восточного Сахалина, серый кит занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы", - сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области. Регион расскажет об инвестиционных и нацпроектах, нефтегазовом комплексе и о туризме.

В дизайне павильона Магаданской области, по словам организаторов, "легко угадывается силуэт гор как основного рельефа местности и эвенский узор". "Композицию дополняет "солнце" из полированной бронзы, что символизирует начало дня. Стены павильона будут выполнены из стекла и дерева в сочетании с фасадным материалом золотого цвета, что говорит о чистоте, экологии и одновременно о природных богатствах региона", - сообщил ТАСС представитель правительства Колымы. Гости выставки благодаря мультимедийным технологиям смогут ознакомиться с развитием региона и увидеть, как область будет выглядеть в 2035 году.

Представители Якутии организуют павильон таким образом, чтобы он символизировал бесконечность и постоянство развития. Его фасады украсят национальными орнаментами. На выставке состоится презентация инвестпроектов Якутии, эксклюзивных местных туристских брендов, можно будет увидеть экспозицию крупных добывающих предприятий, одним из сюрпризов станет розыгрыш настоящих якутских бриллиантов. "Несмотря на впечатляющие темпы промышленного и инфраструктурного развития республики, якутяне не забывают о своих корнях, черпая силу в культуре и традициях", - сказал ТАСС представитель министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Павильон Еврейской АО на "Улице Дальнего Востока" будет посвящен 85-летней истории региона, который отмечает юбилей в этом году. "Экспозиция под названием "Радуга перспектив" призвана раскрыть национальную и природную уникальность региона, значимость жителей для развития территории, инвестиционную привлекательность, достижения и планы на будущее, - сообщили в управлении внутренней политики Еврейской АО. - Каждый, кто посетит павильон, сможет прикоснуться к истории области <...>. А поможет в этом центральный элемент экспозиции - зеркальный двухметровый цилиндр с тысячами изображений, уходящих вниз в виде тоннеля, в который можно будет войти, инсталляция призвана показать важность сохранения еврейской культуры и традиций", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства области Галины Соколовой.

Один из внешних элементов экспозиции будет представлять собой плавно поднимающуюся в небо радужную лестницу. Радуга представлена на флаге области как символ роста и развития, отмечается в сообщении. Территорию вокруг павильона украсит интерактивная шахматная доска с объемными фигурами, а также вечерняя инсталляция в виде спирали со словами на идише. В зоне отдыха можно будет посмотреть концертные номера артистов и показательные выступления спортсменов-каратистов из ЕАО.

Насладиться искусством и пейзажами

Приморский край представит на "Улице Дальнего Востока" павильон с тематикой "Приморье - центр притяжения". Планируется, что экспозиция будет состоять из трех блоков: туризм в регионе, успешные проекты и масштабные планы, которые изменят облик столицы Дальнего Востока. На втором этаже павильона разместятся терраса и кафе, уличная фотозона, предусмотрена сцена и амфитеатр для выступления творческих коллективов, в том числе и артистов Мариинского театра.

Как рассказал ТАСС директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов, павильон региона будет состоять из трех этажей и иметь вид контейнеров, символизирующих экспортный потенциал. На этажах можно будет знакомиться с различными проектами, реализуемыми в области, а при помощи сенсорной панели можно увидеть результаты работы Приамурья за последние пять лет и прогноз экономики региона к 2035 году.

Экспозиция Хабаровского края будет напоминать памятник природы Амурские столбы (скалы высотой до 70 метров) и представит собой регион в миниатюре. В павильоне можно будет увидеть реку Амур с макетами кораблей, судостроительный завод, мост через реку. Как рассказали ТАСС в министерстве экономического развития края, внутри павильона разместят несколько тематических зон, посвященных национальной программе развития Дальнего Востока, достижениям региона за последние пять лет и инвестиционным проектам.

Камчатский край готовит павильон в виде краба - главного богатства территории. Сюрпризом для посетителей станут интерактивные коридоры, где можно будет наслаждаться пейзажами Камчатки и менять изображения одним взмахом руки.