Комитет Госдумы поддержал проект, упрощающий межведомственное электронное взаимодействие

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, уточняющий регулирование в сфере электронной цифровой подписи (ЭЦП) и упрощающий межведомственное электронное взаимодействие. Документ был инициирован группой членов Совета Федерации и депутатов нижней палаты парламента.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 23 июля.

Законопроектом предлагается закрепить регулирование процедур обеспечения достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие между информационными системами различных ведомств. Для этого аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов при помощи такого ключа по поручению владельца квалифицированного сертификата (технология "облачной электронной подписи"). Вводится понятие метки доверенного времени - достоверной информации в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью.

Усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и деятельности аккредитованных удостоверяющих центров, устанавливается высокий порог собственного капитала удостоверяющего центра и высокий порог страховой ответственности деятельности аккредитованного удостоверяющего центра.

Срок аккредитации удостоверяющих центров сокращается до трех лет, ряд ведомств наделяется исключительным правом на выдачу квалифицированных сертификатов юрлицам, в том числе их руководителям.

Законопроектом также предполагается создание доверенных третьих сторон - федеральных органов, уполномоченных проверять электронные подписи и документально подтверждать результаты такой проверки.

Выдачу квалифицированных сертификатов для лиц, замещающих государственные должности РФ, субъектов РФ, должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, а также их подведомственных учреждений, предлагается отнести к исключительным полномочиям удостоверяющего центра Федерального казначейства.