Рособрнадзор отказал в аккредитации МФЮА по нескольким направлениям

МОСКВА, 18 июля./ТАСС/. Рособрнадзор отказал в переоформлении государственной аккредитации Московскому финансово-юридическому университету (МФЮА) по программам "История и археология", "Математика и механика", "Образование и педагогические науки". Соответствующий приказ опубликован в четверг на сайте ведомства.

"Отказать организации в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением к настоящему приказу", - следует из документа.

Согласно заключению экспертов по результатам аккредитационной экспертизы, университетом не были представлены в полном объеме документы по направлениям подготовки бакалавриата "Математика и механика", "История и археология", у программ среднего профессионального образования "История и археология" и программ аспирантуры "Образование и педагогические науки", "Математика и механика".

Наличие у вуза свидетельства о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.