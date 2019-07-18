ЕСПЧ не установил нарушений в деле о телекомпании "Рустави 2"

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле о грузинской телекомпании "Рустави 2". Об этом говорится в постановлении, опубликованном в четверг в Twitter суда.

Европейские судьи постановили, что в деле "Телекомпания "Рустави 2" и другие против Грузии" "отсутствуют признаки пристрастности судей и нарушение гарантий на справедливое судебное разбирательство в споре о праве собственности на телеканал". По мнению судей, статья Европейской конвенции по правам человека "Право на справедливое судебное разбирательство" не была нарушена.

Судебная тяжба вокруг телеканала "Рустави 2" длится с 2015 года. Еще в августе 2015 года ее бывший владелец, бизнесмен Кибар Халваши подал иск в Тбилисский городской суд, в котором указывал, что в 2006 году во времена президентства Михаила Саакашвили его заставили уступить телеканал в пользу людей, приближенных к властям. В ноябре 2015 года Тбилисский городской суд удовлетворил иск Халваши.

После этого нынешние владельцы "Рустави 2" оспорили решение суда первой инстанции в апелляционном суде, который 10 июня 2016 года оставил в силе постановление Тбилисского суда о передаче канала Халваши. В том же году руководство канала внесло жалобу в Верховный суд Грузии, который в марте 2017 года также оставил в силе решения двух предыдущих инстанций. Адвокаты "Рустави 2" заявили тогда же, что намерены обжаловать решение Верховного суда Грузии в Страсбурге.

В течение всего этого времени, пока дело рассматривалось в судах, нынешнее руководство телеканала заявляло, что за бизнесменом Халваши стоят власти, которые хотят закрыть независимый телеканал и создать угрозу демократии.