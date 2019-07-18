Замгенпрокурора РФ принял жалобы 36 граждан по переселению из аварийных домов в Астрахани

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть на личном приеме в Астрахани принял 36 жителей, которые обратились к нему в связи с проблемами предоставления жилья взамен аварийного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть совместно с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным и прокурором Астраханской области Александром Лычагиным провел личный прием граждан по вопросам переселения из аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов. Всего принято 36 граждан, в их числе - жители Астрахани, Ахтубинска, ЗАТО Знаменск, Володарского, Икрянинского, Камызякского районов области", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе приема жители области пожаловались на предоставление жилья ненадлежащего качества взамен аварийного, непроведение капремонта, неполноту принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления мер по обеспечению их прав. По всем заявлениям проводятся проверки.

16 июля на межведомственном совещании в Астрахани Кикоть подверг критике работу регионального министерства строительства и ЖКХ. Он заявил, что злоупотребления чиновников и недобросовестность подрядчиков - основные причины проблем с переселением граждан из аварийного жилья в регионе. Кикоть отметил, что жилищный фонд области насчитывает 5,6 тыс. многоквартирных домов, из них 80% построены более 30 лет назад и имеют высокую степень износа. Более 90% этих домов нуждаются в капитальном ремонте, а 300 домов признаны аварийными и подлежат расселению. При этом до сих пор не расселены 26 многоквартирных аварийных домов, которые подлежали расселению еще три года назад. По словам замгенпрокурора, в Астраханской области новое жилье возводится медленно, причем часто новые квартиры хуже аварийных. Также в регионе низкие темпы капремонта домов и плохая собираемость взносов.

Уголовные дела

17 июля Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Прокуратура региона сообщила, что по результатам дополнительных проверок возбуждено 43 уголовных дела. К следователям были доставлены 22 фигуранта, в их числе пять заместителей глав муниципалитетов и другие должностные лица органов местного самоуправления, а также и. о. регионального министра строительства и ЖКХ, первый заместитель регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов (ранее занимал должность министра ЖКХ), заместитель регионального министра экономического развития, первый заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области. Шесть фигурантов дел уже задержаны.