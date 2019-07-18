Песков заверил, что в Кремле обрадуются пирогу из Турции

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, как и когда в Кремль прибудет пирог, обещанный турецким кондитером в знак благодарности за поставки в Турцию российских С-400, но уверен, что угощению будут рады.

"Не могу это подтвердить. Не располагаю такой информацией", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о доставке пирога из Турции в Москву в пятницу. Он уточнил, что не знает о том, "чтобы кто-то связывался с Кремлем, что-то сообщал кому-то в Кремле, когда и как приедет [пирог]". При этом Песков предупредил, что, "в пятницу, к сожалению, президента [России Владимира] Путина в Москве не будет", поскольку "он сегодня ночью из Санкт-Петербурга вылетит в Магнитогорск".

Тем не менее, представитель Кремля заверил: "Мы, конечно, будем рады пирогу". По мнению Пескова, который имеет образование историка-востоковеда и много лет проработал в Анкаре, "в Турции кондитеры делают очень вкусные пироги".

Ранее СМИ сообщили о намерении кондитера из Бурсы Хасана Аджара направить в Кремль пирог со шпинатом в знак благодарности за поставки Россией в Турцию комплексов С-400.