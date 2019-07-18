Спортивный комплекс с ледовой ареной построят в Ногинске раньше срока

МОСКВА, 18 июля, /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Ногинске завершится раньше срока. Работы планируют завершить к концу 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

"Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2019 года", - цитирует пресс-служба министра строительного комплекса региона Руслана Тагиева.

Изначально завершить строительство планировалось в первом квартале 2020 года.

В двухэтажном здании будут размещены ледовая арена и спортзал.

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" и финансируется из средств бюджета.