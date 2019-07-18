Герман-младший готов быть поручителем в суде для задержанного продюсера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Режиссер Алексей Герман - младший готов стать поручителем задержанного в Петербурге по делу о мошенничестве продюсера его фильма "Довлатов" Рушана Насибулина. Об этом ТАСС в четверг сообщил сам режиссер.

В четверг Куйбышевский районный суд Петербурга намерен рассмотреть ходатайство следствия об избрании меры пресечения фигурантам дела о мошенничестве, при расследовании которого в начале текущей недели было проведено около 20 обысков в Петербурге и еще 10 в Москве. Насибулин был задержан после этих обысков в рамках расследования уголовного дела.

"Готов. Я считаю, что это, скорее всего, какая-то ошибка", - сказал Герман-младший, отвечая на вопрос о том, готов ли он быть поручителем.

Полицейские задержали двух руководителей коммерческой организации, которые, по данным следствия, обманным путем вывели из государственного бюджета несколько десятков миллионов рублей. По версии следствия, в 2016 году неустановленные лица, в том числе руководители коммерческой организации, в рамках исполнения госпрограммы получили 20 млн рублей.

Сотрудники организации под предлогом получения компенсации за выполненные научные работы заключили ряд фиктивных договоров со сторонними организациями. Злоумышленники определили исполнителя, осознавая, что он не обладает навыками для написания научных работ, однако исполнитель подготовил работы, которые были приняты заказчиками и переданы в соответствующий орган.

По данным регионального управления МВД, оплаченная из бюджета стоимость выполнения работ в 20 раз превышает их реальную стоимость. Полученные средства злоумышленники использовали по своему усмотрению.