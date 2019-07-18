Власти Адыгеи отреставрируют к 100-летию республики монумент "Дружба"

МАЙКОП, 18 июля. /ТАСС/. Монумент "Дружба" ("Навеки с Россией"), воздвигнутый в честь 400-летия военно-политического союза Черкесии и России, отреставрируют в преддверии празднования 100-летия образования республики, которое жители региона будут отмечать в 2022 году, сообщила ТАСС в четверг первый заместитель министра культуры Адыгеи Ольга Гавшина.

"В преддверии знаменательной даты - 100-летия со дня образования республики, которое мы отметим в 2022 году, будут приведены в соответствующий вид нуждающиеся в капитальном ремонте и модернизации объекты культуры, культурного наследия. На сегодняшний день уже начата реставрация одного из знаковых монументов региона - "Дружба", воздвигнутого в 1957 году к 400-летию военно-политического союза Черкесии и России", - сказала она.

На пьедестале монумента плечом к плечу стоят два воина - русский и адыг со снаряжением и вооружением XVI века - времени царствования на Руси Ивана Грозного. Его авторы - советский скульптор, вице-президент Академии художеств СССР Матвей Манизер и трижды лауреат Ленинской премии архитектор Игорь Рожин. Средства на реставрацию - более 8,8 млн рублей - выделены из бюджета региона. Реставрация этого памятника, недавно переданного из федерального в региональное ведение, проводится в рамках сохранения культурного наследия региона, пояснила первый заместитель министра.

"Памятник уже к концу сентября полностью обновят, заменят облицовку пьедестала, отремонтируют стелу и скульптурную композицию. Власти республики также завершат благоустройство площади Дружбы, на которой находится этот монумент. В прошлом году здесь была проведена реконструкция, установлен светомузыкальный фонтан, и это место [стало] одним из самых посещаемых в Майкопе", - уточнила собеседница агентства.

Власти Адыгеи в преддверии празднования 100-летия образования республики направят более 70 млн рублей на капремонт и реставрацию объектов культуры, средства на эти цели выделяются из федерального и республиканского бюджетов. В программу войдут семь зданий - Камерного театра республики, выставочного зала Центра народной культуры, школы и колледжа искусств. Работы на этих объектах начнутся со следующего года, добавила Гавшина.

Черкесская (Адыгейская) автономная область в составе Кубано-Черноморской области была образована постановлением ВЦИК 27 июля 1922 года. Это событие легло в основу формирования статуса Адыгеи как полноправного субъекта РФ. В связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием президент РФ подписал указ о праздновании этой исторической даты.